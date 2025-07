Mittelfest se spopada s tabuji

S tabuji se je treba soočiti: s tem sporočilom in ob upanju, da bodo gledalci »z odprtim srcem« sprejemali ponudbo letošnjega festivala, je umetniški vodja Giacomo Pedini opremil popotnico Mittelfesta 2025. Zastor nad festivalom, ki je posvečeni glasbeni, gledališki, plesni in cirkuški umetnosti srednjeevropskega prostora, se je uradno dvignil v soboto. Živahno pa je bilo že dan pred tem.

Projekt The Other Side tudi s SSG

Sobotna predstava je v gledališču Ristori gledalce popeljala v Južno Ameriko, pravzaprav v nedoločen kraj in čas. Argentinski pisatelj in novinar judovskih korenin Ariel Dorfman je napisal delo The Other Side (Druga stran) o tem, kako meja zareže v prejšnjo danost in namesto enovite celote nastaneta dve ločeni strani. Uprizoritev (v italijanščini) v režiji Marcele Serli je bila na festivalu krstno izvedena.

Gre za širšo koprodukcijo, v kateri so soudeleženi tržaško gledališče Contrada, Gledališki center iz Brescie, Nacionalno gledališče iz Genove in Mittelfest. Pri projektu sodeluje tudi tržaško Slovensko stalno gledališče, saj bo delo v naslednji sezoni zaživelo tudi v slovenščini.