Mladi izvrstni violinisti premagali virus

Prijeten, nežen in ganljiv, a hkrati prepričljiv zvok violine, objemajoče valovanje glasbe in zasanjani pogledi navzočih, uprti v mlade izvrstne violiniste, ki s telesno mimiko elegantno sledijo harmoniji. Vse to je bilo mogoče občutiti na nedeljskem nastopu nagrajencev, s katerim se je v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici zaključilo 39. mednarodno tekmovanje violinistov Rodolfo Lipizer. Prve nagrade se je letos veselila Američanka Karen Su. Ob njej so se na najvišje stopničke povzpeli Južnokorejka Songha Choi, ki je prejela drugo nagrado, tretjeuvrščena Nemka Anne Maria Wehremeyer in Slovenec Nikola Pajanović, ki je osvojil četrto mesto. Komisija, v sestavi Elena Previdi (predsednica, Italija), Giovanni Angeleri (Italija), Joshua Epstein (Izrael), Koh Gabriel Kameda (Japonska), Jean Mouillère (Francija), Črtomir Šiškovič (Slovenija), Mieczysław Szlezer (Poljska), je poleg glavnih dodelila še celo vrsto posebnih nagrad.

»Premagali smo virus. Mnogi organizatorji so se letos odpovedali prirejanju podobnih tekmovanj in festivalov. Mi smo kljub trenutnim razmeram vztrajali in smo zato res ponosni, da nam je ob upoštevanju varnostnih predpisov proti širjenju koronavirusa uspelo organizirati tako pomembno prireditev,« je pred koncertom povedal ustanovitelj tekmovanja in dolgoletni predsednik društva Lipizer prof. Lorenzo Qualli, ki se je med drugim zahvalil vsem pokroviteljem in izrazil željo, da bi število podpornikov v prihodnjem letu naraslo, tako da bodo lahko mladi nadarjeni violinisti še naprej zahajali na tekmovanje v Gorico.