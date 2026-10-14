Vrača se Sprehod med oljčniki

Prireditev, ki povezuje kraško oljkarstvo, zgodovino in zdravo prehrano, se vrača 24. in 25. oktobra. V ospredju letošnje 10. izdaje prireditve Camminata tra gli Ulivi (Sprehod med oljčniki) bo istrska belica, značilna sorta tukajšnjih krajev, obiskovalci pa bodo lahko odkrivali tudi stare mestne ulice in nekdanjo oljkarsko tradicijo Trsta in okolice. Kot so sporočili na včerajšnji novinarski konferenci, bo prireditev povezala terasaste oljčnike med Kontovelom in Prosekom, zgodovinsko mestno jedro Trsta in kmetije v Dolini, Miljah in devinsko-nabrežinski občini. Letošnja novost je drugi dan programa, saj je bila prireditev doslej zasnovana kot enodnevni dogodek. Organizatorji želijo z razširjeno ponudbo obiskovalcem približati olkjarstvo, kulturno dediščino in posebnosti krajev pridelave, pa tudi pomen kakovostne prehrane in oljčnega olja za zdravje. Osrednja tema letošnje izdaje z naslovom Korenine Italije, vsaka sorta ima svojo zgodbo bo raznolikost oljčnih sort.

Posebno mesto bo imela istrska belica, avtohtona sorta, tesno povezana z istrsko tradicijo in značilna tudi za tržaški Kras. Sobotni program bo namenjen odkrivanju tradicionalnih terasastih oljčnikov. Udeleženci se bodo ob 9. uri zbrali pred društveno gostilno na Proseku. V spremstvu vodnikov bodo krenili na sprehod po kraškem robu pod Kontovelom in Prosekom. Okoli poldneva se bodo udeleženci odpravili na kmetijo Klin, kjer bo sledila degustacija oljčnih olj in lahko kosilo. Program se bo sklenil predvidoma ob 15. uri.

Nedeljski program bo povezal zgodovino mesta z njegovim kmetijskim zaledjem. Zbirališče bo ob 9. uri pred Rimskim gledališčem, od koder se bodo udeleženci povzpeli na grič sv. Justa in nadaljevali sprehod po starem mestnem jedru. Ustavili se bodo tudi pri nekdanji oljarni v starem delu mesta, nato pa pot nadaljevali skozi Jožefinsko četrt, vse do Terezijanske četrte. Ob 11. uri bo v palači Gopčević sledilo predavanje o zdravi prehrani in koristih ekstra deviškega oljčnega olja. Po predavanju bodo udeležence s turističnim avtobusom odpeljali na kmetijo v Dolini. Ob 13.30 je predvideno lažje kosilo, ob 15. uri pa sprehod med oljkami. Za oba dneva se morajo zainteresirani prijaviti: za sobotni program na tej povezavi, za nedeljski program pa je treba poslati whatsapp sporočilo na številko 3356675029.

Pestro bo tudi v miljski in devinsko-nabrežinski občini. V obeh občinah bodo sprehod med oljčniki pripravili v nedeljo, 25. oktobra.