Tržaško sodišče se vrača na male ekrane

Tržaško sodišče s tamkajšnjo sodnico Libero Orlando se s 25. oktobrom vrača na male ekrane, natančneje na prvi TV-kanal italijanske javne radiotelevizije RAI. Ne gre za resničnostni šov, temveč za novo sezono fikcijske nadaljevanke Libera - Il caso Elena Palma, koprodukcijo produkcijske hiše 11 Marzo Film in RAI Fiction, ki se dogaja v Trstu in bo na RAI 1 na sporedu od 25. oktobra. V vlogi sodnice Libere Orlando se vrača igralka Lunetta Savino, ki je nastopala tudi v filmu Rosa režiserke Katje Colja, ob njej v seriji nastopa tudi Matteo Martari.

Če je prva sezona bila močno osredotočena na sodničino zasebno življenje, je v ospredju novih epizod primer oziroma sojenje, ki je deležen velike pozornosti medijev. Sodnica Libera Orlando je v času, ki je minil od prve sezone, prevzela vodenje kazenskega sodišča v Trstu. Sodnica mora v novi sezoni odločati v sojenju mlademu raperju, ki je obtožen femicida Elene Palma.

Igralka Lunetta Savino je v intervjuju za Anso odgovorila na vprašanje o tem, koliko ji je lik Libere podoben. »Je sodobna ženska, vedno si želi poštenega sojenja, počne veliko stvari hkrati, tako kot mnoge ženske danes. In zato se lahko toliko ljudi poistoveti z njo, prav tako, kot se jaz,« je dejala.