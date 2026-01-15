Mladinskemu filmu Elvis Škorc prva zlata rola

Celovečernemu slovenskemu mladinskemu filmu Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševiča bodo danes v kinu Cineplexx Ljubljana Rudnik podelili prvo zlato rolo. Film je na božični dan presegel mejnik 25.000 gledalcev v kinematografih, do danes pa si ga je ogledalo več kot 30.000 gledalcev, kar predstavlja velik dosežek za slovenski mladinski film.

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimata kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegova starša ločita, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

Film Elvis Škorc je svetovno premiero doživel na lanskem festivalu Schlingel v nemškem Chemnitzu.