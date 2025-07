Mladinski simfonični orkester v petek začenja čezmejno turnejo

Mladinski simfonični orkester ESYO, ki ga sestavlja 48 izbranih glasbenikov iz petnajstih držav, se v teh dneh v Ajdovščini že pripravlja na poletno turnejo United Together - GO! 2025, for a Europe of good friends, s katero bodo tako v Sloveniji kot v Italiji proslavili tudi Evropsko prestolnico kulture 2025.

Krstni nastop bo orkester opravil 25. julija na Lavričevem trgu v Ajdovščini, temu bo že naslednji dan sledil koncert na Trgu Svobode v Števerjanu. Dne 29. julija bodo mladi evropski simfoniki nastopili še v kamnolomu Ivere 3 v Nabrežini pri Trstu, nakar 1. avgusta na grajskem dvorišču v Vipavskem Križu in 2. avgusta na Verdijevem trgu v Trstu. Glasbeni program je umetniški vodja orkestra ESYO Igor Coretti Kuret zasnoval tako, da bo privlačen za vse.