Mladostniški film, ki se prelevi v psihološki triler

Na velikem platnu tržaške kinodvorane Ariston je tudi v originalni, francoski verziji, danes na sporedu celovečerec, ki vsaj delno spominja na enega največjih uspehov slovenskega filma zadnjih let, Razrednega sovražnika, s katerim je Rok Biček presenetil svetovno javnost. Pa čeprav seveda različna zgodba, se tudi Marnierova pripoved dogaja v šoli in tudi v tem primeru je vsaj začetni ključni dogodek samomor.

Tokrat se za konec ne odloči dijak, temveč profesor Capadis, ki med šolsko uro v prestižnem zasebnem zavodu Saint Joseph odpre okno in se zažene skozenj. Dijaki nemo prisostvujejo dogodku, ki jih seveda zelo prizadene.

Ko v razred vstopi mladi suplent Pierre Hoffman, mu je kmalu jasno, da s tisto skupino mladostnikov nekaj ni v redu. Še več, šest dijakov se vede nadvse svojevrstno in izvaja pravi teror nad ostalimi sošolci. Marnierov triler, ki je na lanski beneški mostri privlačil številne gledalce, vsrka vase tudi požrtvovalnega suplenta, ki si želi na vsak način pomagati dijakom, a si naposled pokvari življenje. Novi profesor Hoffman namreč zasluti, da so nekateri dijaki tistega razreda zelo posebni in to mu potrdi tudi ravnatelj, ki mu razodene, da je šest najstnikov nadpovprečno inteligentnih, a tudi nevarnih.

Režiser Marnier te mladostnike predstavlja kot izgubljeno generacijo, ki svojih strahov ne utaplja v mamilih ali alkoholu, temveč v skrbi za prihodnost planeta, ki se podobno kot pokojni profesor, dan za dnem, odloča za samomor. Nekako v sozvočju s tem, kar Greta Thunberg ponavlja že leto dni, se tudi skupina šestih prijateljev zaveda vse hujšega problema okolja, ki pa se ga ne loteva odporniško, temveč resignirano, s prepričanjem, da je zdaj že vsega konec.

Drugo delo štiridesetletnega francoskega režiserja (ki je nase že opozoril s filmom Irréprochable, celovečercem, ki je bil na sporedu v Sloveniji z naslovom Brez napak, a v Italiji ni nikoli dospel do kinodvoran) se začne kot mladostniški film, se nato spremeni v psihološki triler in zaključi kot prava grozljivka ...

L’ultima ora

Francija 2018

Režija: Sébastien Marnier

Igrajo: Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot in Gregory Montel