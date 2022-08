Založba Mladinska knjiga iz Ljubljane bo ob 109. obletnici rojstva tržaškega pisatelja Borisa Pahorja izdala roman v stripu Nekropola. Gre za knjižni prvenec mladega nabrežinskega umetnika in ilustratorja Jurija Devetaka, ki je nastal po motivih istoimenskega Pahorjevega romana. Spremno besedo je prispeval dolgoletni urednik Pahorjevih del Zdravko Duša.

»Jurij Devetak je v vizualni priredbi Nekropole prepričljivo ujel duha proze predloge, v svoji zgodbi pa sledi avtorju do dna taboriščnega nihilizma. S svojo likovno govorico je spojil večplastnost pripovedi v atmosfersko bogato in ubrano celoto,« so v predstavitvi knjige zapisali pri Mladinski knjigi.

Delu Jurija Devetaka je sledila likovna urednica uredništva leposlovja Mladinske knjige Tanja Komadina. Z njo smo se pogovorili o nastanku Devetakovega knjižnega prvenca.

Kako ste spoznali Nabrežinca Jurija Devetaka?

Na založbo sem prišla le malo, preden je Jurij poslal svoje prve strani, prve kadre, prve table stripa takratnemu predsedniku uprave Mladinske knjige Petru Tomšiču. On mi jih je posredoval.

In vi?

Ko sem jih videla, sem bila popolnoma iz sebe.

V kakšnem smislu »popolnoma iz sebe«?

Dotlej nisem nič vedela o Juriju. Dejstvo, da se nekdo loteva teme, ki je blazno zahtevna, a se jo hkrati da, na nek način, interpretirati v drugih medijih, se mi je zdelo zanimivo. Vprašanje pa je bilo, ali lahko nekdo zmore tako besedno veličino prenesti v sliko, v strip. Izkazalo se je, da Jurij zelo dobro razume jezik stripa. Z njim se je približal Pahorjevemu besedilu in mu dodal neke svoje avtorske podobe. Ker strip je pač le jezik med likovnim in besednim izražanjem. Njegova prednost je prav v kompleksnosti, ki nastane v dialogu med podobo in besedo. Jurij je moči Pahorjevih besed dodal moč svojih podob. V tem je veličina tega romana v stripu.

Gre za roman v stripu ali risoroman?

Terminologija stripa se v Sloveniji še malo mešano uporablja. V tem primeru roman v stripu pokriva najširše pojmovanje. Risoroman je nekako skovanka. Beseda je zelo lepa, se lepo sliši, pokriva sicer strip, a ni tako široko obsegajoča kot roman v stripu. Zato smo se pri založbi odločili, da je Pahorjeva in Devetakova knjiga roman v stripu.