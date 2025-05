Molk je lahko glasnejši od mnogih pričevanj

Julie je gotovo najboljša, najbolj nadarjena in najbolj perspektivna teniška igralka prestižne belgijske športne akademije, pri kateri igra in s katero nastopa in zmaguje na najpomembnejših turnirjih.

Svetlolasemu dekletu je napredovanje zelo pri srcu in zanjo je pripravljena žrtvovati marsikaj, saj ji je jasno, da ima velik talent, da pa je vse ostalo odvisno od njenega truda.

V njeno prihodnost verjame tudi trener Jeremy, s katerim se Julie dobro razume. On ji zaupa in veže ju trden odnos. To je posebej razvidno, ko Jeremyja obtožijo odgovornosti pri samomoru mlade igralke in vsi pričakujejo, da bo prav Julie v zvezi s tem razkrila kaj nadvse pomembnega. Nadarjena športnica pa molči in zavrača kakršnokoli sodelovanje pri preiskavi.

Jeremyja kmalu oddaljijo od skupine in mu onemogočijo, da bi nadaljeval s treniranjem. Oči vseh so uprte v Julie, ki je še vedno v stiku s svojim trenerjem, zavrača pa sodelovanje pri preiskavi in pogovore tem. Jasno ji je, da nič ne sme omajati njene osredotočenosti na bližajoče se tekmovanje, zato se odloči, da se bo z nastalimi razmerami spopadla po svoje ...

Julie Zwijgt (slov. Julie molči; it. Julie ha un segreto), film štiriintridesetletnega belgijskega režiserja Leonarda Van Dijla, je zgodba o tišini in o pomenu molka, ki lahko postane glasnejši od številnih pričevanj. Samodisciplina, značilna za trdo delo in treninge vrhunske športnice prepriča tudi obetavno Julie, da izbere molk, ker ji v tistem trenutku prija veliko bolj kot katerakoli izpoved ali pričevanje.

Avtor dela, ki je napet in vznemirljiv celovečerec realiziral ob koprodukciji danes najznamenitejšega belgijskega režiserskega para, bratov Dardenne, je posnel film, ki je v marsičem soroden prav njunim pripovedim. Celovečerec namreč deluje nadvse realistično, brez olepšav, skoraj dokumentaristično. Pri tem si je Van Dijl za protagonistko izbral naturščico, se pravi danes devetnajstletno Tesso Van den Broeck, ki se s tenisom ukvarja, odkar je bila stara sedem let, kot filmska igralka pa tokrat nastopa prvič.

Film je bil premierno prikazan pred letom dni v Cannesu.

Julie ha un segreto

Država: Belgija, Švedska, 2024

Režija: Leonardo Van Dijl

Igrajo: Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette in Ruth Becquart