Muzikal Zadnjih pet let na novogoriškem odru

V sredo bo na malem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica prva uprizoritev muzikala Zadnjih pet let Jasona Roberta Browna v Sloveniji. Predstava je koprodukcija novogoriškega gledališča in Slovenskega stalnega gledališča Trst. V Kulturnem domu je bilo delo premierno predstavljeno letošnjega februarja in ga je občinstvo dobro sprejelo.

Gre za prvi muzikal v zgodovini Slovenskega stalnega gledališča in za pravi muzikal anglosaškega formata. Zadnjih pet let (The Last Five Years) Jasona Roberta Browna je sicer komorni muzikal, ki ne potrebuje spektakularnega aparata, bleščečih scen in luči, ampak stavi na intimno igro ter pevske in igralske sposobnosti svojih dveh protagonistov: Cathy je mlada igralka in pevka v iskanju slave (v njeni vlogi nastopa Patrizia Jurinčič), Jamie pa obetaven in samozavesten pisatelj (Danijel Malalan). Zadnjih pet let iz naslova so leta njunega (propadlega) ljubezenskega razmerja ... Prav zaradi glasbe sta gledališči tokrat združili moči z Glasbeno matico in se je šest glasbenikov povezalo v neobičajno glasbeno zasedbo.