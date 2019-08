»Na Bologno in Frankfurt nismo pripravljeni«

Predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) Dušan Merc je na ministra za kulturo Zorana Pozniča naslovil odprto pismo. V njem opozarja, da Slovenija ni pripravljena na sejma v Bologni in Frankfurtu, ki bosta velika priložnost za slovensko književnost in založništvo. »Glede na sredstva za knjigo in založništvo nimamo možnosti«, je zapisal. Leta 2021 bo Slovenija častna gostja mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni, leta 2022 pa še častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma.

»V Bologni in Frankfurtu se bosta slovenska književnost in založništvo končno predstavila v svetovni areni. Velika priložnost. Ampak - ni samo zla slutnja - nismo pripravljeni. Ali bomo svetovno literarno in založniško prizorišče zasuli s prevodi naših avtorjev? Ali bomo uspeli vzbuditi resno radovednost in požeti priznanje, ko nam je dana prava priložnost,« zapiše Merc, ki meni, da »glede na sredstva za knjigo in založništvo nimamo možnosti«. »Tam bi lahko šlo zares, lahko bi pokazali svojo intelektualno produkcijo, svojo moč - pa tega zaradi pomanjkanja vizije, letargičnosti birokratov, ki vladajo na vašem ministrstvu, ne bo. In morda ne bo tudi zato, ker vi ne razumete bistva in temelja nacionalnega obstoja,« je v pismu oster predsednik DSP.

Ministrstvo za kulturo se, kot so zapisali za STA, zaveda pomena slovenske knjige in založništva. Tudi minister Poznič, ki se je včeraj z direktorjem frankfurtskega knjižnega sejma Jürgenom Boosom pogovarjal o najučinkovitejših načinih predstavitve slovenskih avtorjev, založnikov in knjigotržcev, si prizadeva za okrepitev dejavnosti na tem področju. »Na pavšalne očitke ne bomo odgovarjali,« so zapisali v odzivu na odprto pismo predsednika DSP. Kar zadeva gostovanje Slovenije na mednarodnih knjižnih sejmih, ministrstvo izvaja potrebne aktivnosti, so zagotovili.