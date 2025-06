Na festivalu Zlati lev v Umagu tudi Gledališče Koper

V Umagu poteka 26. mednarodni festival komornega gledališča Zlati lev, na katerega so organizatorji uvrstili tudi predstavi iz Slovenije. Udeležujeta se ga Via negativa iz Ljubljane in Gledališče Koper. V letošnji izdaji, naslovljeni Igra steklenih biserov, se festival posveča tematiki nasilja. S podelitvijo nagrad se bo zaključil v nedeljo.

Kot so sporočili s festivala, ki ga umetniško vodi njegov ustanovitelj Damir Zlatar Frey, letos obravnavajo eno najbolj pomembnih in občutljivih tem današnjega časa - nasilje v družini, družbi, ljubezni in poslovnem okolju. »Gledališče s svojim umetniškim jezikom odpira prostor za razmislek in dialog o odgovornosti posameznika in družbe,« so zapisali.

Gledališče Koper bo uprizorilo predstavo Indijc hoče u Bronx Israela Horovitza v režiji Renate Vidič. Predstava se dogaja v New Yorku pozno ponoči in tematizira nasilje nad tujcem. V njej nastopajo Igor Štamulak, Blaž Popovski in Mak Tepšić.

Festival Zlati lev se je v 25 letih uveljavil kot vsakoletni gledališki dogodek na severu Istre. Organizatorji izbirajo predstave iz Hrvaške, Slovenije in Italije, pa tudi iz drugih kulturnih okolij v Evropi ter spodbujajo gledališko umetnost ob meji.