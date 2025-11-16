Na jutrišnjem prazniku neodvisnih založnikov tudi slovenski založbi iz Trsta

Sejem Editori in Villa je praznik knjige, kulture in ustvarjalnosti, ki združuje neodvisne založnike iz vse regije. V furlanskem Manzanu se bodo jutri srečali avtorji, uredniki, prevajalci in ljubitelji knjig. Na sejmu s prostim vstopom sodelujeta tudi dve slovenski založbi iz Trsta, Založništvo tržaškega tiska in založba Mladika.

Tretji knjižni sejem, namenjen predstavitvi neodvisnih založnikov Furlanije - Julijske krajine, bo zaživel v zgodovinskem poslopju Antico Foledor Boschetti della Torre (Ul. Natisone 36). Poleg slovenskih založb iz Trsta se bodo predstavile založbe Aviani & Aviani, Edit. stampa triestina, Editrice Custom, Edizioni Segno, Gaspari Editore, Kappa Vu, L’Orto della Cultura, Qubì Editore, Qudulibri, Tiglio Edizioni, Vita Activa Nuova in White Cocal Press. Dogodek organizira Društvo neodvisnih založnikov FJK.

Odprtju (ob 10.30) bodo sledili literarni pogovori z avtorji - vse do 20. ure. Ob 11.15 bo urednica Fabiana Romanutti (Qubì Editore) spregovorila o zbirki kuharskih knjig Mittelcook, ob 14.30 bo Elisabetta Feruglio s pisateljico Caterino Percoto predstavila njene zbrane novele, ki so izšle pri založbi L’Orto della Cultura, Edi Fabris se bo ob 15.15 pogovarjal z novinarko Annaliso Anastasi (Aviani&Aviani), ob 16. uri bo sledila predstavitev knjige Catrin Simeth Quanto costa il tempo (Vita Activa Nuova), David Destradi pa bo ob 16.45 predstavil komične zgodbe v publikaciji RIP - Ridi in pace (White Cocal Press). Ob 17.30 bosta avtor Umberto Sarcinelli in fotograf Lucio Tolar spregovorila delu Boschi senza confini (Tiglio Edizioni), za konec pa bo Alessandra Kersevan predstavila obsežno zgodovinsko delo Porzûs 1945. Prove di Gladio sul confine orientale - L’ultima inchiesta (KappaVu).

»To je odlična priložnost, da se predstavimo bralcem iz širšega območja FJK, poleg tega pa podpiramo tudi vse projekte, na katerih nastopamo skupaj z ostalimi neodvisnimi založniki. Z veseljem smo del tega edinstvenega dogajanja,« je poudarila Martina Kafol, urednica pri ZTT in predsednica Društva neodvisnih založnikov FJK.