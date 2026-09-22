Partizanski upor med drugo svetovno vojno na Krasu

Kdo so bili ti ljudje je naslov zanimive knjige, ki so jo pred tednom dni predstavili v Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Delo, ki opisuje organiziranje in potek partizanskega boja med drugo svetovno vojno na Krasu, sta predstavili avtorici Katica Del Bon in Irena Colja. Originalno in še neobjavljeno gradivo za knjigo, ki jo bogatijo številni dokumenti in fotografije, sta avtorici našli na očetovem domu. Namen dela, za katerega je spremno besedo napisal zgodovinar Damijan Guštin, »je ohraniti spomin na ljudi, ki so se v težkih časih uprli močnemu sovražniku,» sta izpostavili avtorici. Predstavitvi je sledilo odprtje poučne razstave Življenje Antona Šibelja - Stjenka, ki bo v NŠK v Ulici sv. Frančiška 20 odprta do 20. oktobra.

Kot je v uvodni predstavitvi poudaril zgodovinar Štefan Čok, so morali organizatorji in udeleženci partizanskega upora na Krasu leta 1941 zbrati veliko poguma, da so se skrivoma dobivali in načrtovali akcije, ki so jih potem izpeljali. V tistem času je bil namreč fašizem še zmagovit. Po prvem procesu leta 1930 se je s petimi usmrčenimi decembra 1941 sklenil drugi tržaški proces. Veliko je bilo napetosti in negotovosti, ki pa niso odvrnile mladih, da bi se zbirali okrog Antona Šibelja, ki jih je vodil. »Knjiga ponuja priložnost za razmislek o življenju posameznic in posameznikov ter predstavlja ključ za razumevanje preteklosti z gledišča sodobnega časa,» je ugotavljal Čok.

Branje knjige

Kdo so bili ti ljudje omogoča razumevanje dogajanja v družini in tedanjega utripa življenja na Krasu. Franc Šibelja ni rad v povojnem obdobju govoril o tem, kar je doživel v vojnem času. Po osvoboditvi je ostal v službi jugoslovanske vojske. Daleč od doma je bil preglednik na mejnih prehodih med Jugoslavijo in tedanjo Julijsko krajino. Med službovanjem je zbolel in prosil oblasti, da bi ga premestile v bližino doma, vendar mu niso ugodili. »Na lastni koži je doživljal protislovja povojnega časa in ni bil deležen pomoči,» sta povedali hčeri. Franc Šibelja je bil »mil in pošten domoljub, ki je verjel v boljši jutri«. Po osamosvojitvi Slovenije ga je skrbelo, »kako bo ta v bodoče branila svojo zahodno mejo,» sta spomnili hčeri, ki sta na zanimivem in prisrčno vodenem srečanju tudi zapeli pesem. Dogodek je s svojimi nastopi obogatil harmonikar Tomaž Gantar.

Ilegalno delo Franca Šibelja, kateremu je knjiga posvečena, je tesno povezano s partizanskim borcem in narodnim herojem Antonom Šibelja - Stjenkom iz Tomačevice. Njegovemu življenju je posvečena razstava, ki sta jo prav tako oblikovali avtorici monografije Kdo so bili ti ljudje. Na osrednjem sedežu Narodne in študijske knjižnice (Ul. sv. Frančiška 20) bo na ogled do 20. oktobra.