Na Ljubkini poti odslej tudi poklon pozabljeni pisateljici Pavlini Pajk

V Solkanu je na Ljubkini poti dobila svoje obeležje tudi skoraj pozabljena pisateljica Pavlina Pajk. Čezmejna literarna pot poezije in enakopravnosti, ki so jo odprli letos, poteka od Tolmina do Gorice in odpira življenjski, umetniški in zgodovinski pogled na ustvarjanje pesnice Ljubke Šorli in drugih pisateljic, ki so zaznamovale Goriško. Projekt je nastal v sodelovanju Foruma slovanskih kultur in goriškega Kulturnega centra Lojze Bratuž.

Od ljudi do ženskega vprašanja

Pavlina Pajk se je rodila v Pavii v Lombardiji. Po smrti obeh staršev se je preselila k stricu Matiji Doljaku v Solkan, kjer se je šele pri šestnajstih letih začela učiti slovensko. Na njeno narodno zavest so vplivali izobraženci, ki so zahajali v stričevo hišo, tako da je kmalu začela nastopati v goriški in solkanski čitalnici. V tem času je začela tudi pisateljevati in leta 1873 v Soči objavila svojo prvo lirično prozo Prva ljubezen. Zaradi bratovega nasprotovanja se je morala s slovenščino ukvarjati na skrivaj.

Ko je zaradi poroke zapuščala Goriško, je svojo ljubezen do nje strnila v verzih pesmi Slovo od domovine. Ustvarila je tudi obsežen pripovedni opus. V svojih romanih, pripovedih in povestih je prikazala meščanski, kmečki ter tudi delavski razred, dotaknila se je tudi ženskega vprašanja.