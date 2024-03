Na nemški šoli med predsodki in tatiči

Carla Novak je profesorica, ki se ni odločila za profesorski poklic, ker bi ne vedela, kam po diplomi, temveč je poučevanje izbrala kot posebno poslanstvo – biti ob strani mladim oziroma tistim, katerim želi posredovati svoje znanje in jim tako omogočiti boljše življenje.

Njen profesorski talent zaslutimo takoj, ko jo prvič vidimo vstopiti v razred. Nemško srednjo šolo, na kateri poučuje, obiskujejo otroci različnih narodnosti in iz zelo različnih socialnih okolij. To pride zlasti do izraza v trenutku, ko se na šoli pojavijo prve tatvine in se profesorski zbor zavzame, da čim prej najde krivca.

Profesorica Novak, rojena v poljski družini in potemtakem tudi sama priseljenka, takoj potegne s svojimi učenci, predvsem pa si zelo prizadeva, da ne bi prevladali neumni predsodki, ki se sklicujejo zlasti na narodnost in ekonomski status družin otrok. Njeno ravnanje, povsem različno od ravnanja večine kolegov, jo kmalu oddalji od ostalih profesorjev. Očitajo ji namreč, da se preveč zavzema za otroke in se ne zaveda, da pripada svetu odraslih.

Profesorica Novak tudi zato postavi nekega dne past: v profesorski zbornici pusti denar v jakni in računalnik s prižgano kamero. Tako izve, kdo krade na šoli, in jasno ji postane, da soba, ki je namenjena profesorjem, ni tako gostoljubna, kot se lahko zdi ...

Film Ilkerja Çataka (1984), berlinskega režiserja sicer turškega rodu, so v Nemčiji proglasili za celovečerec leta. V Los Angelesu se v nedeljo ni uspel dokopati do oskarjeve nagrade, a kljub temu si ga velja ogledati.

Protagonistko Carlo Novak pooseblja Leonie Benesch, danes dvaintridesetletna igralka, ki smo jo spoznali, ko je bila stara komaj osemnajst let in je odigrala vlogo varuške v Hanekejevem Belem traku. Prav gotovo se bo o njej še veliko govorilo.

Çatakov celovečerec je karseda aktualna zgodba, s katero je avtor uspel posneti klavstrofobičen film, ki spominja na triler in pri gledalcu spodbudi celo vrsto vprašanj. Obenem v nas vzbudi tudi sum, da v šoli včasih dijaki ne najdejo tega, kar bi potrebovali.

La sala professori (Zbornica)

Država: Nemčija, 2023

Režija: İlker Çatak

Igrajo: Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak, Anne-Kathrin Gummich, Eva Löbau