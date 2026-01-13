Na odru SSG bodo pogledali »na drugo stran«

Najprej vojna, ki divja okoli hiše. Nato »premirje« in meja, ki po novem teče sredi te iste hiše. To je dogajalni prostor nove domače produkcije Slovenskega stalnega gledališča Na drugi strani, ki bo premierno uprizorjena v petek, 16. januarja, v mali dvorani tržaškega Kulturnega doma. Delo ameriškega dramatika argentinsko-judovskih korenin Ariela Dorfmana je priredila in režirala Marcela Serli. Slovenski prevod je podpisal Janko Petrovec. Tržaške ponovitve si bodo sledile do 1. februarja, goriška bo na sporedu 26. januarja.

Na prvi tiskovni konferenci v letu 2026 je uvodoma pozdravila nova direktorica in umetniška vodja SSG Nina Ukmar ter se zahvalila vsem sodelavcem predstave, pa tudi predhodniku Danijelu Malalanu, ki je Na drugi strani uvrstil med domače produkcije letošnje sezone. Sicer pa so o Dorfmanovem besedilu in doživljanju svojih odrskih vlog spregovorili režiserka Serli in trije protagonisti – člana domačega igralskega ansambla Nikla Petruška Panizon in Franko Korošec ter gostujoči igralec Borut Doljšak. Pogovor je vodila Rossana Paliaga.

Ariel Dorfman (1942) je dramo The other side napisal leta 2005. »Vojne in nasilje so bili takrat zelo prisotni, danes pa so prav tako: Gaza, dogajanje na meji med Mehiko in ZDA, številne vojne, o katerih ne vemo veliko,« je naštela režiserka Marcela Serli, rojena v Argentini v istrsko-libanonski družini. Kot mnogi južnoameriški avtorji je Dorfman v dramatično dogajanje vnesel tudi nekaj lahkotnosti, humorja, sarkazma. »Njegovo delo korenini v teatru absurda, v Ionescovem gledališču, a se postopoma spremeni v sodobno farso.« Meja, ki ob koncu spopadov hišo razpolovi v dve ločeni entiteti in tam živeča zakonca postavi v absurden položaj, pa je veliko manj absurdna, kot je videti na prvi pogled. »V tem našem prostoru dobro vemo, da je tovrstni absurd tudi realen. Zlasti na Goriškem je bilo več takih primerov,« je opozorila Serli.