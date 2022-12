Na Proseku ameriški in kraški soundi

Na Proseku se jutri obeta nov glasbeni dogodek, ki bo razveseljil ljubitelje težkega roka in puščavskih ritmov. Po avgustovskem StonerKras Festu, ki je na prireditveni prostor na B’lancu privabil okrog 500 ljudi, bo tokrat na sporedu zimska različica.V Kulturnem domu bo od 19. ure dalje StonerKlaus Winter Party, žur z glasbo v živo in didžeji.

Rocket Panda Management in novonastalo italijansko-slovensko društvo Never In prirejata večer v znamenju psihedeličnega roka, katerega glavna atrakcija bo ameriška skupina Black Lung.

Bend, ki je letos podpisal pogodbo z italijansko glasbeno založbo Heavy Psych Sounds, s pomočjo katere je pred nekaj meseci izdal plošček Dark Waves, bo Prosek obiskal v sklopu daljše evropske turneje. Sound zasedbe je izrazito psihedeličen z melodičnimi doom odtenki.

Pred Američani bodo na oder stopili »lokalni heroji«, in sicer zasedba Black Mamba Rock Explosion. To bo edinstvena priložnost za vse ljubitelje tržaško-kraške heavy rock’n’roll skupine, da ji prisluhnejo v živo, saj je na oder zadnjič stopila pred dolgimi petimi leti.

Proseški žur se bo nato nadaljeval z novim glasbenim projektom SMASH! - to je rokerskim kolektivom DJ-ev, ki je nastal iz Alternative Nite in Satisfaction Rock’n’Roll.

Vstop na dogodek je prost.