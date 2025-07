Na Proseku se pričenja StonerKras festival

Danes in jutri bo na prireditvenem prostoru Na B’lancu za proseškim Kulturnim domom zelo živahno. Obeta se namreč četrti festival psihedelične glasbe StonerKras. Letošnji novosti sta možnost kampiranja in brezplačni nedeljski koncert, ki bo ljubitelje različnih glasbenih zvrsti vabil na prizorišče že v zgodnjih popoldanskih urah.

Vrata StonerKras Festa se bodo danes odprla ob 16.45. Prvi nastopajoči bodo stopili na oder ob 17. uri, in sicer letošnji zmagovalci glasbenega tekmovanja Go To StonerKras, italijanska skupina Veuve. Na sporedu so še nastopi tržaških metal legend Black Pope, italijanske psihedelične skupine Mr. Bison, hrvaške alternativne skupine Them Moose Rush in italijanske rock dvojice Zolle. Z ekskluzivnim koncertom za ta del Evrope pa bo nekaj pred 22. uro nastopil švedski bend Truckfighters, ki velja za enega izmed stebrov svetovne stoner rock scene, znani pa so tudi po norih nastopih v živo.

Na prizorišču bo poskrbljeno za pijačo in hrano, ob tem pa bodo tudi stojnice razstavljavcev, proizvajalcev kitar in ojačevalcev, maserjev in vedeževalk. V soboto bo poskrbljeno za prevoz s Trga Oberdan ob 16.30 (odhod s festivala pa bo ob 24. uri). Vstopnine v predprodaji so na voljo na spletni strani festivala.

Prvič se bo festival nadaljeval tudi v nedeljo, in sicer od 12. do 18. ure z glasbo v živo. Nastopili bodo tržaški rock bend Green Fudge, glasbeni duo Lucyd in priznana italijanska harfistka Cecilia. Vstopnine ni.

Festival je del širšega projekta Rocket Panda Summer Days, organizatorja sta Arci Trst-Trieste in Rocket Panda Management.