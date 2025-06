Na Proseku slovenska skupina Elvis Jackson

Tržaški Arci in društvo Never In prirejata danes na proseškem B’lancu festival Punk Attacks! Summer Edition. Ta je letos del širšega projekta Rocket Panda Summer Days, v sklopu katerega bo 12. julija na Proseku potekal StonerKras Fest. Današnja glavna atrakcija bo slovenska skupina Elvis Jackson, ki že skoraj 20 let kroji evropsko ska-pank sceno. Nastopili bodo še Lim smrad in žila, Sneaky Toy, Weekend Cigarettes in Liz Pegris, sledi afterparty z DJ-ji. Vstopnina za člane Arci ali Never In znaša 12, za ostale 20 evrov.