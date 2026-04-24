Odslej 500 evrov globe za prenočitev v naravi

Občine na območju Julijskih Alp in Posočja pred začetkom turistične sezone zvišujejo globe za nedovoljeno kampiranje na 500 evrov na osebo. Za tako visoko in poenoteno globo so se na podlagi zakonskih sprememb odločili na srečanju županov februarja letos. Med občinami z največ težavami zaradi nedovoljenega prenočevanja in kampiranja na javnih površinah in v naravnem okolju so tiste iz Posočja, ob teh pa še bohinjska, kjer občani vsako leto podajajo številne pritožbe zaradi prenočevanja na parkiriščih, ob jezerski obali, v parkih, na travnikih ter na drugih javnih ali lahko dostopnih površinah. Problematika je občutena tudi na Bledu, v Kranjski Gori in Železnikih.

Nov zakon o varstvu javnega reda in miru na novo ureja prenočevanje na javnih krajih in drugih dostopnih prostorih, ki niso namenjeni prenočevanju. Po novi ureditvi je prekršek, ko posameznik na takšnem prostoru prenočuje in s tem vznemirja druge ljudi. To pomeni, da prekršek ni več vezan le na kampiranje. Zakon določa tudi sankcijo v razponu od 100 do 500 evrov.

Župani občin zgornje Gorenjske so si že dlje časa prizadevali za dvig kazni, saj so bile obstoječe prenizke, da bi imele odvračalni učinek. Pogosto so bile ob takojšnjemu plačilu polovičnega zneska kazni celo nižje od cene prenočevanja v urejenem kampu. Z uveljavitvijo novega zakona so tako župani sklenili, da občine na območju Julijskih Alp in Posočja uvedejo enotno globo v višini 500 evrov na osebo, ki se v primeru plačila v predpisanem roku prepolovi. Za več oseb v prikolici ali avtu globa lahko postane precej visoka.

Namen zvišanja globe je predvsem doseči generalno prevencijo. Redarji že sedaj zvečer naredijo obhod in ljudi na nedovoljenih krajih opozorijo, da tam ne smejo prenočevati. Če na jutranjem obhodu odkrijejo, da so vseeno tam prenočili, jih oglobijo.