»Ne imenujte nas antagonisti, smo antifašisti, inkluzivni in odprti«

»Občane vabimo, naj se ne udeležijo uradne proslave ob 25. aprilu v Rižarni, ki jo prireja občina oz. vlada, ki zasledujeta t. i. varnostno in rasistično politiko ter podpirata sionizem. Občane vabimo, naj se nam pridružijo v sprevodu, ki bo ob 12. uri krenil s križišča med ulicama Miani in Puschi, sto metrov nad Rižarno.« Odbor Trieste Antifascista, gibanje Global Movement to Gaza oz. Global Sumud Italia za FJK in privrženci bodo bojkotirali institucionalno slovesnost ter zagovarjali zavračanje vojne in solidarnost z narodi, ki se borijo za svobodo.

Sprevod so organizatorji antifašističnega sprevoda predstavili včeraj pred Rižarno. »Ne imenujte nas antagonisti. Antifašisti smo. Ne kažite na nas kot na osebe, ki se jih je treba bati. Želimo biti inkluzivni in odprti,« je v imenu organizatorjev dejala Silvia Di Fonzo.

Sprevod bo startal nad Rižarno. Udeleženci bodo po Ulici Flavia nadaljevali pot proti Sv. Jakobu po Istrski ulici do Trga Pestalozzi in po Ulici Molino a vento ter Drevoredu D’Annunzio do Trga Perugino. Kritični so nad omejitvami, ki jih je uvedla kvestura: shod se ne bo začel pred Rižarno, pač pa nekoliko stran, da se ne bi srečali z udeleženci uradne slovesnosti. »Kar je dokaz, da poskušajo posegati v pravico do demonstriranja prav na kraju, ki simbolizira protifašistični boj.« Spremeniti so morali tudi končni cilj in sprevod zaključiti na Trgu Perugino, ne pa pri Sv. Jakobu, kot so sprva načrtovali, da ne bi vplivali na sprevod, ki ga ob 16. uri prireja Odbor za 25. april. Ta se bo zaključil na Velikem trgu, napovedani so govori ter glasba.

Opoldanski shod bo potekal v imenu boja proti družbeni nepravičnosti, institucionalnemu rasizmu, patriarhatu in avtoritarnim težnjam.