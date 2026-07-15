Nova Gorica se je rodila z »ruskimi« bloki

Umetnine v žepu je zbirka knjižnih žepnic, s katero Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstveno raziskovalnega središča (ZRC) Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) zapolnjuje eno od vrzeli v razmišljanju, pisanju in branju o umetnostnih spomenikih in prostorih Slovenije ter v njihovem razumevanju. Žepnice (skupaj jih je doslej izšlo devetindvajset) nam ne pripovedujejo le o preteklih časih, temveč skozi predstavitev kulturne in politične zgodovine živo nagovarjajo tudi sedanjost. To niso le znanstvene in strokovne publikacije, posebnost teh knjižic je, da bralce nagovarjajo tudi z zgodbami krajev in ljudi, ki so tako ali drugače povezani z obravnavano temo.

Zgodbe izstopajo tudi v žepnicah, ki sta namenjeni rojstvu in razvoju Nove Gorice in ki sta doživeli drugo, vsebinsko dopolnjeno izjavo. Alenka Di Battista v publikaciji Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici piše o stanovanjski četrti, ki je znana pod imenom “ruski” bloki. V njih se eje rodila in zrasla prva generacija Novogoričanov.

Ista strokovnjakinja skupaj s Katarino Mohar v žepnici Občinska stavba v Novi Gorici predstavlja palačo, ki je bila in je še danes središče upravnega ter političnega dogajanja v mestu na italijansko-slovenski meji. Obe žepnici je oblikoval Andrej Furlan (poskrbel je še za njun prelom), ki je tudi med avtorji lepih fotografij.