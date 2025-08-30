Na vrsti osma in deveta epizoda Dodekalogije

Dodekalogija 1972-1983 je celoletni gledališki projekt evropske prestolnice kulture, ki ga je Tomi Janežič razvil v dvanajstih gledaliških predstavah. Premiera osme in devete epizode, 1979 in 1980, bo zaživela v Ustvarjalnem centru Krušče v občini Cerknica jutri ob 18. uri.

»Želel sem si ustvarjalni center, samostojno posestvo, na katerem lahko potekajo delavnice in se družijo ljudje z vsega sveta,« je povedal režiser. »Po spletu okoliščin sem kupil posestvo, ki je bilo potrebno popolne prenove. Obnavljam ga že dvajset let. Uresničile so se mi sanje.« Na Kruščah pri Cerknici se bo tako razvila pripoved o letu, ko ajatola Homeini prevzame oblast v Iranu, Margaret Thatcher postane premierka Združenega kraljestva in zaslovi pesem Chiquitita švedske skupine ABBA: s tem ozadjem se bodo še dalje dogajale družinske zgodbe Janežičevih likov. Ponovitve bodo 1., 2., 3. in 6. septembra.