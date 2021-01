Nabrežinka Jolanda Gruden devetkrat preplula ocean

Pot do enakopravnega obravnavanja žensk v pomorstvu je bila dolga, težka in vijugasta, tudi v družbah, kjer je bila enakopravnost med spoloma nominalno zagotovljena. »Sava in Jolanda« je knjiga, v kateri Nadja Terčon opisuje začetek te poti v Jugoslaviji in Sloveniji prek življenjskih izkušenj dveh žensk, ki sta se v petdesetih letih prejšnjega stoletja pogumno odločili za pomorsko kariero, ki je bila takrat ekskluzivna moška domena. Knjiga, ki jo je izdal Pomorski muzej Sergej Mašera iz Pirana, je življenjska zgodba Save Kaluža iz Ilirske Bistrice in Jolande Gruden in Nabrežine, ki bosta ostali zapisani kot pionirki ženskega pomorstva v Sloveniji.