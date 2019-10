Nabrežinska dekleta slavila v Čedadu

Zunanja žirija 17. revije Corovivo je soglasno pohvalila kakovost letošnjega zborovskega maratona z utemeljitvijo, da bi odlični in celo vrhunski nastopi nekaterih zborov bolj kot na deželno zborovsko prireditev sodili v kontekst državnega ali mednarodnega tekmovanja. Tako se je izrazil predsednik žirije Lorenzo Fattambrini, ko je v nedeljo na zaključnem gala koncertu v cerkvi svetega Frančiška v Čedadu razglasil dobitnika najvišjega priznanja – veliko nagrado Corovivo 2019 je prejel dekliški zbor Igo Gruden iz Nabrežine. Njegov dirigent Mirko Ferlan je prejel tudi posebno nagrado kot zborovodja, ki je pokazal izjemne tehnično-interpretativne sposobnosti.

Nagrado je nabrežinski zbor osvojil z izvrstnim programom na temo preroda angleške zborovske glasbe, s skladbami Holsta, Villiers-Stanforda, Elgarja in Brittna.

»Pevkam sem skušal razložiti sporočilo in obliko skladb,« je povedal Ferlan. »Študij je bil intenziven, delovali smo na konceptu, vokalno pa so se pevke individualno izpopolnjevale z mentorico Nado Tavčar. Koledar vaj smo določili zelo premišljeno, da bi pevkam zagotovili optimalno formo na nastopu. Potrudile so se in verjele v skupni projekt.«

V peterico najboljših zborov, ki so se na koncu pomerili za najvišje priznanje, se je uvrstila tudi ženska vokalna skupina Primorsko (Mačkolje), ki je pod vodstvom Aleksandre Pertot uprizorila, tudi z uporabo scenskih elementov, projekt na temo ptic oz. petja narave. Program je vseboval dela izključno slovenskih in italijanskih skladateljev iz naše dežele in Primorske. Skupina je prejela tudi posebno nagrado za najboljšo izvedo skladbe Ptice Andreja Makorja.