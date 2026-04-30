Okrnjen prvomajski vozni red mestnih avtobusov

Mestni prevoznik Trieste Trasporti obvešča, da bo jutri, 1. maja, veljal praznični vozni red avtobusov, ki bo sicer še dodatno okrnjen.

Avtobusi št. 7, 12, 17/, 19, 21, 31, 52 in 64 ne bodo vozili. Avtobus št. 20 bo peljal po Ulici Farnei na podaljšani relaciji do Naselja sv. Sergija (v obe smeri). Avtobus št. 27 bo občasno vozil do Lazareta (ob 7.70, 10.15, 12.30, 14.10, 15.10, 17. in 18. uri ter ob 19.40). Nočni avtobusi A, B, C in D bodo začeli voziti že ob 20.30, avtobus A ne bo peljal po Drevoredu Campi elisi, avtobus D bo delno peljal po progi št. 9.

Prvi maj pa ne bo samo dan okrnjenih voženj. Na relaciji Trg Tomizza-Miramar bo ponovno vozila številka 36, ki bo do 6. junija na voljo ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 7. junija, ko bo podjetje uvedlo poletni vozni red, bo avtobus št. 36 peljal vsak dan.

Vse informacije so na voljo na spletnih straneh www.triestetrasporti.it in www.tplfvg.it, na aplikacijah Tpl FVG in Glimble FVG.