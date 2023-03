Nagrada Astrid Lindgren ameriški avtorici Laurie Halse Anderson

Ameriška avtorica Laurie Halse Anderson je letošnja prejemnica spominske nagrade Astrid Lindgren (ALMA), je danes na bolonjskem knjižnem sejmu sporočila prek neposredne medijske povezave iz Stockholma predsednica žirije Boel Westin. Med nominiranci so bili štirje slovenski avtorji in ilustratorji, ob Andreju Rozmanu Rozu, Ani Zavadlav in Huiqin Wang tudi tržaški pesnik in pisatelj Miroslav Košuta. Skupno je bilo za nagrado ALMA letos nominiranih 251 kandidatov iz 64 držav.

Laurie Halse Anderson je ena najpomembnejših ameriških pisateljic za mlade. Njen roman Povej!, s katerim je dosegla preboj, je izšel leta 1999 in je bil preveden v številne jezike ter prirejen za film. V svoji dolgoletni karieri je Laurie Halse Anderson pisala tudi besedila za otroške knjige in slikanice.

»Laurie Halse Anderson v svojih strnjeno napisanih romanih za mlade odrasle daje glas iskanju smisla, identitete in resnice tako v sedanjosti kot v preteklosti. Njen temačno žareč realizem razkriva ključno vlogo časa in spomina v življenju mladih. Bolečino in tesnobo, hrepenenje in ljubezen, družbeni sloj in spol raziskuje s slogovno natančnostjo in nepristransko duhovitostjo. Z nežno intenzivnostjo Laurie Halse Anderson prikliče razpoloženja in čustva ter se nikoli ne ustraši niti najtežjih stvari,« je utemeljila žirija.

V slovenščino so prevedeni trije njeni romani z naslovi Krik, Zamrznjeni dekleti in Povej!.