Nagrada kresnik Borutu Kraševcu za roman Agni

Prejemnik letošnje Delove nagrade kresnik za najboljši roman leta, ki so jo sinoči podelili na Rožniku, je Borut Kraševec za delo Agni.

Gre za ljubezensko dramo z elementi kriminalnega romana in inovativno poetiko, spleteno iz treh pripovednih linij: živalske, dekliške in odrasle. Njihove usode se prepletajo in iz novih gledišč razkrivajo tabuje, kot so incest, kanibalizem in poligamija.

Žirija, ki so jo sestavljali Mimi Podkrižnik Tukarić (predsednica), Mateja Komel Snoj, Anja Mrak, Igor Žunkovič ter Igor Divjak, je med drugim zapisala, da Kraševčevo delo preizkuša bralčeve ustaljene predstave o romanu, hkrati pa preverja predstave o svetu in življenju, saj spaja različne perspektive.

Ob prejemu nagrade je Kraševec dejal, da je kresnik zanj izjemno priznanje. Od otroštva naprej si je namreč želel pisati, a mu ni uspevalo, led pa je prebil šele po 40. letu, kar je bilo zanj eno najmočnejših doživetij v življenju. »Berite dobre knjige, življenje bo poskrbelo za vse ostalo,« je sporočil lavreat, preden se je odpravil prižgati kresni ogenj.