Nagrada za v Trstu živečega režiserja Jakoba Kreseta

Film Prekid vatre (Prekinitev ognja) v Trstu živečega slovensko-nemškega režiserja Jakoba Kreseta je zmagal v sekciji kratkih filmov na iranskem 19. mednarodnem festivalu dokumentarih filmov Cinema Veritè. Festivala se je udeležila tudi slovenska fotoreporterka Meta Krese, ki je odkrila zgodbo Hazire, ki je preživela Srebrenico, ki že skoraj 30 let živi v begunskem centru Ježevac pri Tuzli. Nikoli se ni mogla vrniti v domačo vas v gorah nad Srebrenico. Odmaknjena od političnih in družbenih razmer živi z vsakodnevno rutino preživetja – nabiranjem drv, obsesivnim čiščenjem in s premagovanjem težkih življenjskih razmer v centru. S črnim humorjem in tihim odporom se Hazira spopada z vojno travmo. V sklopu festivala je Meta Krese imela tudi fotografsko delavnico.

Prekid vatra so pred Teheranom prikazali na filmskem festivalu v kurdskem mestu Amed (v turščini Diyarbakir). Tam je film prispel na priporočilo festivala (DokuFest) v Prizrenu na Kosovu.

Jakob Krese je ob prejemu nagrade v Teheranu povedal, da je iranski film s svojo bogato zgodovino navdihujoč za vse filmske ustvarjalce, zato jih rad gleda. Od njih se je marsikaj koristnega naučil. Dodal je, da so pomembne osebnosti iranskega filma priznane in spoštovane po vsem svetu, zato mu ta nagrada veliko pomeni.