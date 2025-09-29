Nagradili najstnike, ki vstopajo v odrasli svet

Večernico za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo minulega leta, ki jo podeljuje slovenski dnevnik Večer, letos prejme Andrej E. Skubic za roman Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Po mnenju žirije roman z mladimi bralci komunicira na njihovem lastnem terenu, hkrati pa zastavlja vprašanja, ki niso relevantna le za mlajšo bralsko publiko, temveč tudi za odrasle.

V romanu spremljamo zgodbe devetošolcev pred zaključkom osnovne šole, med katerimi najdemo tudi Tomaža, Lijo in Liama iz avtorjeve znane serije Trio Golaznikus. Odraščanje je prineslo nove izzive. Teme, ki jih Skubic v zgodbo vplete prepričljivo in s posluhom za mlade bralce, so epilepsija, vprašanja identitete in spolne usmerjenosti, medvrstniško nasilje, ločitev staršev in razpad družine, so med drugim izpostavili v utemeljitvi. Poudarjena sta moč kolektiva, medsebojnega sodelovanja ter prijateljstva in pomen pomoči v stiski. V duhu sodobnega časa roman prikazuje vseprisotnost tehnologije in mnoštva virtualnih svetov.