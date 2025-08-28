Nagrajeni Werner Herzog zaljubljen v Postojnsko jamo

Režiser in scenarist Werner Herzog je sinoči na beneškem Lidu prejel zlatega leva za življenjsko delo. S podelitvijo se je tudi uradno dvignil zastor nad letošnjim Beneškim filmskim festivalom, ki bo v laguni potekal vse do 6. septembra. Ob sinočnjem homažu ganjenemu nemškemu filmarju so iz Postojnske jame sporočili, da so spomladi Herzoga gostili v svojem podzemlju. Ta je namreč za lokacijo svojega zadnjega filma Bucking Fastard izbral ravno Postojnsko jamo.

»Kraj čudes in poezije«

»To je najlepša jama na svetu,« je povedal režiser, ki se je po aprilskem snemanju sestal z direktorico Parka Postojnska jama Kajo Batagelj. Herzog je v knjigo slovitih obiskovalcev zapisal: »Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v vaši jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije.«

Uradno ni znano, kdaj bo Herzogov film s sestrama Kate in Rooney Mara v glavnih vlogah začel svojo pot po kinodvoranah, o vsebini filma pa je znano že marsikaj. Zanj je Hercog dobil navdih v resnični zgodbi dvojčic Frede in Grete Chaplin, ki sta v 80. letih prejšnjega stoletja polnili stolpce britanskih tabloidov, potem ko jima je sodišče izdalo prepoved približevanja sosedu, ki sta ga spolno nadlegovali. Film govori o iskanju smisla življenja, pri čemer »ne moremo videti sveta tako, kot ga vidita protagonistki, lahko pa vidimo, kako svet reagira nanju