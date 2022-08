Naj bi bil perfektni šef

Letni kino v tržaškem Ljudskem vrtu ponuja jutri zvečer ob 21. uri špansko filmsko uspešnico, dobitnico kar šestih prestižnih nagrad goya. Med temi tudi nagrado za najboljšega igralca, protagonista Javiera Bardema. Igralec, ki tako že v tretje sodeluje z režiserjem, ki ga je pred petimi leti izbral za lik Pabla Escobarja v delu Loving Pablo, v katerem pripoveduje o ljubezenski zgodbi med kolumbijskem prekupčevalcem z mamili in novinarko, tokrat blesti v vlogi dobrega šefa v trpki, a nadvse zabavni tovarniški satiri o sodobnih delovnih razmerjih.

Blanco je karizmatičen, na videz dobrohoten lastnik družinske tovarne, ki se že desetletja ukvarja s proizvodnjo tehtnic. Zadnje čase je še posebej pod pritiskom, saj se poteguje za regionalno nagrado, ki vsako leto ovenča najboljšega poslovnika. A le nekaj dni pred obiskom komisije, ko bi moralo biti vse popolno, se mora spopasti z maščevanjem odpuščenega delavca, depresivnim nadzornikom ter novo, vse preveč privlačno in ambiciozno pripravnico. Blanco je pripravljen storiti vse, da bi znova dosegel ravnovesje in prejel nagrado, toda pot do zmage bo tokrat zelo zahtevna.

Celovečerec, kot je o njem povedal sam režiser, je portret razosebljanja in slabšanja delovnih odnosov. Hkrati je to zgodba našega vsakdana, v katerem se zdi, da je logika dobička in prekarnosti izbrisala danes že skoraj staromodne koncepte, kot so solidarnost, etika ali skupno dobro ...

Il capo perfetto

Španija, 2021

Režija: Fernando León de Aranoa

Igrajo: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor in Óscar de la Fuente