Najvišja francoska filmska nagrada za Babičino seksualno življenje

Na 48. podelitvi nagrad cezar, najvišjih priznanj filmski umetnosti v Franciji, je film Babičino seksualno življenje prejel cezarja za najboljši kratki animirani film. Decembra lani v Reykjaviku je animirano-dokumentarni film režiserke Urška Djukić že prejel nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film.

»Nagrada Cezar, ki velja za najvišje francosko priznanje na področju filma, je poklon slovenskim filmarjem, saj gre za prvo tovrstno nagrado v zgodovini slovenskega filma,« je med drugim izjavila režiserka Urška Djukić. »Ta nagrada je hkrati potrditev da je prikrito družinsko nasilje nad ženskami še kako živa in pomembna tema o kateri moramo govoriti in se boriti proti normalizaciji takih sužnjelastniških odnosov med moškimi in ženskami, kot so veljali skozi zgodovino, je opozorila.«

Scenarij za film sta napisali režiserka, ki je film tudi zmontirala in Maria Bohr. Ko-režiserka in animatorka je Émilie Pigeard, glasove so posodili Doroteja Nadrah, Jure Henigman, Mara Vilar, Božena Zabret in Bojana Ciglič, skladatelj glasbe je Tomaž Grom, zvok je oblikoval Julij Zornik.

Film je slovensko-francoska koprodukcija, slovenski producent je produkcijska hiša Studio Virc, producent Boštjan Virc, francoski partnerji pa so produkcijska hiša Ikki films in televizija ARTE, s partnerji CNC ter Ciclic Animation Residency, prejel je sredstva Creative Europe MEDIA. Film je nastal tudi v sodelovanju s filmskim studiem Viba film in s podporo Slovenskega filmskega centra.