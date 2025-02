»Naša skupnost potrebuje mlade umetnike«

Mladi so bili nesporni protagonisti letošnje osrednje proslave Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku. Včeraj zvečer (16. februarja) so s svojim petjem in svojimi mislimi o dvojezičnosti, o čezmejnih stikih, o prihodnosti Gorice in Nove Gorice napolnili oder goriškega Kulturnega doma.

Martin Lissiach, slavnostni govornik

Vlogi mladih umetnikov je bila posvečena tudi glavnina govora Martina Lissiacha, ki sta mu organizatorki dogodka, krovni organizaciji SKGZ in SSO, zaupali slavnostni govor. Dajmo mladim možnost, da postanejo v tem obmejnem pasu umetniki, da živijo od umetnosti, je pozval Lissiach: naša skupnost jih potrebuje, ker nam bodo s svojo umetnostjo spregovorili o miru, solidarnosti, zvestobi. Da ne pozabimo na svojo pesem, na svoj obraz, kajti kdor ju ne pozna, zlahka »poklekne pred tujim vplivom in se v svoji majhnosti podredi in prilizuje oblasti«.

O bližini, meji, sobivanju in...

Kulturni program je bil letos zaupan Zvezi slovenske katoliške prosvete, režirala ga je Jasmin Kovic in si ga zamislila kot preplet avtorskih besedil, nastalih za to priložnost, in poezij - o bližini, meji, sobivanju, spominu, ljubezni.

Proslava je potekala pod visokim pokroviteljstvom predsednikov republike Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle; prvo je v goriškem Kulturnem domu zastopal soprog Aleš Musar, drugega pa veleposlanik Giuseppe Cavagna. Prisotna je bila tudi državna sekretarka Vesna Humar.

Letošnja dobitnika najvišjih kulturnih priznanj sta bila, kot znano, pianistka in pedagoginja Tamara Ražem Locatelli ter gledališki režiser Adrijan Rustja.