Naza dokumentira pekel na zemlji

Najdaljši aplavz na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah je trajal skoraj 25 minut in po mnenju mnogih je to bila tudi najdaljša stoječa ovacija v zgodovini Mostre. Takšnega sprejema je bil deležen dokumentarni film Naza izraelskih režiserjev Yuvala Abrahama in Rachel Szor, ki sta iz Benetk odnesla posebno nagrado žirije.

Film dokumentirano in neposredno razkriva vlogo izraelskih političnih voditeljev pri neustavljivem, neizprosnem poboju tisočev palestinskih civilistov. Ena izmed posebnosti dokumentarca je perspektiva: pričevanja pripadnikov izraelskih vojaških in obveščevalnih sil, ki so anonimna, sta režiserja posnela ponoči na strehah Tel Aviva. Pričevalci pripovedujejo o tem, kako v Gazi streljajo na domnevne pripadnike Hamasa, ki se zatekajo v stanovanja mestnih stolpnic. Marsikdaj pa se dogaja, da izraelske obrambne sile ubijejo tudi družinske člane osumljenih hamasovcev in da se med napadi »zmotijo« in sejejo smrt med civilisti.

Novi film dvojice izraelskih režiserjev mlajše generacije, ki sta s prejšnjim svojim filmom No Other Land (Edina zemlja) – bila sta sicer del širšega avtorskega kolektiva – že zmagala oskarja, bodo v italijanskih kinodvoranah vrteli v dneh 28., 29. in 30. septembra, torej od ponedeljka do srede prihodnjega tedna.

Naslov Naza je akronim, kratica, ki jo izraelska obveščevalna služba in vojaki uporabljajo za civiliste, za katere se pričakuje, da bodo umrli v vojaškem napadu – kot nekakšna kolateralna škoda. Poboje vojaki izvajajo s pomočjo umetne inteligence in druge tehnologije, ki izračunava število morebitnih žrtev med civilnim prebivalstvom.

Filmska pripoved sloni na anonimnih intervjujih s 24 izraelskimi vojaki in obveščevalci, ki podrobno opisujejo vojne operacije. Prvič sta jih med letoma 2023 in 2025 objavila izraelsko-palestinska revija in britanski dnevnik The Guardian, ki je koproducent filma. Osrednjo produkcijo je prevzel James Wilson, ki je pred dvema letoma poskrbel za realizacijo filma The Zone of Interest (Interesno območje) Jonathana Glazerja.

Po velikem odmevu, ki ga je Naza imel po beneški projekciji, se izraelski premier Benjamin Netanjahu in njegovi ministri zavzemajo, da bi se režiserjema maščevali tudi z odvzemoma državljanstva.

Naza

Država: Velika Britanija 2026

Režija: Yuval Abraham in Rachel Szor

Dokumentarni film