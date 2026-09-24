V Naselju sv. Sergija solata raste na azbestu

V Naselju svetega Sergija na nekaterih njivah, ki jih prebivalci najemajo od Občine Trst, zelenjava po vsej verjetnosti raste v zastrupljeni zemlji. Na nekaterih t. i. urbanih vrtovih so najemniki namreč našli večje količine azbesta. Obrnili so se na tržaške lokalne policiste oziroma na njen oddelek za boj proti okoljskemu kriminalu, ta je o najdbi obvestil zdravstveno podjetje Asugi. Pristojni so odvzeli vzorca zemlje in našli sledi nevarnih azbestnih vlaken. Lokalna policija je o nevarni najdbi obvestila Deželo FJK in okoljsko agencijo Arpa, tudi Občino Trst so že marca meseca pozvali, naj ukrepa. Odgovora ni bilo.Na tržaško občino oziroma na občinsko odbornico za javne naložbe Eliso Lodi so se s svetniškim vprašanjem obrnili tudi občinski svetniki gibanja Zdaj Trst, tudi v tem primeru so pozivi in zahteve po pojasnilih naleteli na gluha ušesa.

»Približno sto vrtičkov občina najema posameznikom in društvom, pred nedavnim so jih na javnem razpisu dodelili nekaj deset. Ljudje zemljo, za katero plačujejo simbolično letno najemnino v višini 1,20 evra na kvadratni meter, obdelujejo in gojijo sadje in zelenjavo, veliko je tudi družin z otroki. Sprašujemo se, ali je občina najemnike obvestila, da so na območju nevarne snovi,« se je včeraj za stanovanjskimi bloki v Ulici Grego (t. i. Case dei puffi) spraševal Riccardo Laterza, občinski svetnik gibanja Zdaj Trst. Srečanja z mediji se je udeležila tudi Brunella Carlini, ena od zdaj že bivših najemnic in uporabnic zelenih površin. Območje, kjer je nekoč prirejala delavnice s svojim društvom Laura, je zapustila, saj se boji za svoje zdravje in zdravje drugih obiskovalcev urbanega vrta. Vdihavanje azbestnih vlaken namreč povzroča resne bolezni dihal, tudi pljučnega raka.

Kot sta razložila Laterza in Carlini, naj bi prišlo do prvih najdb azbesta že leta 2013. Do večjega odkritja azbestnih plošč pa je prišlo 20. marca letos. Domnevno naj bi šlo za gradbeni material, azbest so v preteklosti namreč na veliko uporabljali za prekrivanje streh in izolacijo stavb. Obenem so analize pristojnih služb pokazale, da bi lahko bilo v okolici še več azbesta, na območju urbanih vrtov med bloki v Ulici Grego in Ulico Brigata Casale je namreč veliko zidkov, ki so jih postavili, ko še ni veljala prepoved uporabe azbesta v gradbeništvu. Občino Trst je Laterza najprej vprašal, ali so območje, kjer so našli azbest, očistili in odstranili nevarno snov. Obenem je želel še izvedeti, ali je občina ugotovila, od kod prihaja azbest ter kako se je odzvala na pozive oddelka za okoljski kriminal tržaške lokalne policije.