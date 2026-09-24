Sarajevo safari najboljši dokumentarec v Salandri

Na filmskem festivalu Storie Parallele, ki je med 10. in 13. septembrom potekal v Salandri v Bazilikati, je slovenski dokumentarni film Sarajevo safari prejel nagrado Kinea za najboljši dokumentarni film. Film Mirana Zupaniča se tako v Italiji ne ustavlja pri festivalskih projekcijah: po italijanski premieri na Pordenone Docs Fest in začetku kinematografske distribucije v Gorici dobiva nova občinstva in odpira prostor za razmislek o eni najbolj pretresljivih in dolgo zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva.

Sarajevo safari raziskuje pričevanja o tako imenovanih »vikend ostrostrelcih«, premožnih tujcih, ki naj bi med obleganjem plačevali za možnost streljanja na prebivalce mesta. Nagrada prihaja v času, ko se zgodba filma odmevno seli tudi iz filmskega v širši javni prostor. Novinarske raziskave, nove sodne preiskave in odzivi iz različnih evropskih držav so filmu odprli drugo življenje, v katerem dokumentarec ni več le zapis preteklosti, temveč eden od virov za ponovno odpiranje vprašanj odgovornosti, spomina in evropskega molka.

Sarajevo safari je bil v Italiji predstavljen tudi v okviru Cikla slovenskega filma v Italiji, ki ga organizira Kinoatelje, in se tako odpravil na pot po različnih koncih države. Film je še vedno na voljo za projekcije, njegova italijanska pot pa se nadaljuje – od Trsta, Vidma, Čedada in Tržiča do Rima, Verone, Paluzze in Špetra. Vsaka projekcija zgodbo postavi v nekoliko drugačen kontekst, predvsem pa jo znova odpre pogovoru z občinstvom.