Film, ki je lani v Cannesu presenetil mednarodno javnost in prepričal žirijo sklopa Posebni pogledi, kjer je odnesel najbolj prestižno nagrado – za najboljši film –, je ta konec tedna na sporedu v kinodvorani Ariston v Trstu.

Po svoje tudi srhljiva zgodba, je postavljena v Rio de Janeiro, v zgodnja petdeseta leta prejšnjega stoletja. Osemnajstletna Euridice in dvajsetletna Guida sta zelo različni, a nerazdružljivi sestri. Živita pri nazadnjaških starših, v zelo tradicionalnem okolju, in sanjarita o drugačnem življenju: Euridice bi rada na Dunaju študirala klavir, Guida pa išče resnično ljubezen in se pusti omrežiti čednemu grškemu mornarju. S tem družini nakoplje sramoto in oče v navalu jeze med sestrama prekine vse stike. To je začetek dolge ločitve med ženskama, ki sta do tedaj živeli v popolni simbiozi in tudi zdaj nikoli ne izgubita upanja, da bodo pisma, ki si jih pošiljata prek mame, prispela na pravi naslov, čeprav nanje nikoli ne dobita odgovora. Nekega dne pa ju doleti presenetljivo spoznanje.

Film o družinskih vezeh in usodi, ki včasih res ne prizanese, je tudi zelo zanimiv portret brazilske družbe prejšnjega stoletja. Pripoved je posneta po resnični zgodbi.

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Brazilija 2019

Režija: Karim Ainouz

Igrajo: Carol Duarte, Fernanda Montenegro, Julia Stockler in Barbara Santos