Nekdanja in sedanja resnična zgodba

Gianluca in Massimiliano De Serio sta brata, ki se že vrsto let posvečata snemanju filmov, v glavnem dokumentarcev. Doma iz Turina, kjer v severnem predelu mesta s skupino prijateljev upravljata tudi art kino, sta se tokrat posvetila trpki zgodbi, ki sta jo posnela na italijanskem jugu, točneje v Apuliji.

Pri tem ne gre za naključno izbiro, ampak za postavitev pripovedi tja, kjer se je pravzaprav zgodila, saj ideja za film, ki je v resnici postavljen v sedanjost, izvira iz preteklosti, ko je babica bratov De Serio umrla med trdim delom na polju sredi poletne vročine. Mama očeta turinskih avtorjev je bila takrat ponovno noseča – pričakovala je dvojčka. Žal nadvse sodobna zgodba, saj se je ponovila tudi septembra pred tremi leti, je tako postala navdih za brata, ki sta igrani film predstavila prejšnji teden na beneški Mostri.

Giuseppe in njegov sin Antó živita v sodobnem svetu, pa čeprav se v filmu zdi, da se je čas ustavil. Po hudi nesreči pri delu Giuseppe ne more več najti primerne službe. Njegov sinček Antó sanja, da bo nekoč postal arheolog in očetovo stekleno oko, ki je ena od posledic hude nesreče, je za sinčka dokaz, da ima njegov oče nadnaravno moč in da mu bo lahko vedno pomagal. Po smrti mame Angele, ki je izgubila življenje med delom na polju, oče in sin nimata več strehe nad glavo in noč za nočjo spita v šotorih, v družbi drugih začasnih delavcev. A Giuseppe hrani še vedno energijo in dobro voljo, s pomočjo katerih večer za večerom pripoveduje sinčku zgodbe in mu tako kljub vsemu uliva upanje.

Film je v Trstu na sporedu v kinodvorani Ariston.

Spaccapietre

Italija, Francija in Belgija 2020

Režija: Gianluca in Massimiliano De Serio

Igrajo: Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone