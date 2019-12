Neskončnost Švarovih obzorij

Tržaško knjižno središče je v petek zvečer gostilo odprtje razstave enega izmed najbolj vidnih likovnih umetnikov našega prostora, Deziderija Švare. Rojen v Ricmanjih, se je že kot otrok in mladenič navdušil nad prostranostjo morja. Njegova 81. samostojna razstava nosi naslov Marine, v središču katere se pojavi ravno motiv obzorja.

Po besedah umetnice Jasne Merkù, ki je predstavila gosta večera, Švarovo umetniško ime izraža hrepenenje. Povedala je, da, če so meje tiste, ki ločujejo, obzorje predstavlja neskončnost. Idealizem in romantična kultura sta bili posebej pozorni do te metafizične razsežnosti. Kot ljudje sicer spadamo v fizični prostor, vendar duševni prostor, ki ga v umetnikovem dojemanju ponazarja obzorje, presega meje slednjega. Utemeljila je tudi, da vizija obzorja predstavlja naš pogled v bodočnost oziroma svetlobo – nagovarja nas s pozitivno naravnanostjo.

Razstavo si je mogoče ogledati do 31. decembra.