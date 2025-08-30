Netrebko in Ejvazov sta se spet izkazala

Tokrat s Puccinijevo glasbo: slaven (umetniški) par Anna Netrebko (sopran) in Jusif Ejvazov (tenor) je svoj najnovejši koncertni projekt posvetil skladbam slovitega skladatelja Giacoma Puccinija. Lani je potekala stoletnica skladateljeve smrti, kar je spodbudilo številne pobude njemu v čast. Anna Netrebko, ki jo uvrščajo med najpomembnejše operne pevke našega časa, in azerbajdžanski tenorist Jusif Ejvazov, ki nastopa v najuglednejših opernih hišah in na festivalih, sta bila do nedavnega eden najbolj glamuroznih umetniških parov.

Tokrat brez polemike in pripomb

Lani sta izjavila, da se njuni življenjski poti ločujeta, ne pa tudi umetniški. Z Večerom Puccinijeve glasbe sta nastopila že v številnih evropskih mestih, v torek, 24. avgusta, pa v okviru Ljubljana Festivala tudi v Cankarjevem domu. Umetniški par Netrebko - Ejvazov je bil že nekajkrat gost ljubljanskega festivala, pred pandemijo covida-19 in tudi po ruskem napadu na Ukrajino, kar je tedaj sprožilo vrsto polemik. Tokrat nad nastopom Netrebko skorajda ni bilo pripomb, je pa bil nadzor v Cankarjevem domu poostren, kot se je zgodilo tudi ob nedavnem nastopu ruske dvojice Svetlanova - Repin.

Dvojica Netrebko - Ejvazov je tokratni projekt zasnovala veliko bolj premišljeno in dodelano kot prejšnje. Že izbor skladb iz zapuščine samo enega avtorja je celoto tehtneje zaokrožil. Za razliko od prejšnjih ljubljanski koncertov sta povabila tudi več gostov. Pevce je spremljal Orkester Slovenske filharmonije, sodelovala sta zbora ljubljanske in mariborske opere.