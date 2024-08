Ni samo dolina solz

Spored letnega kina v tržaškem Ljudskem vrtu je dragocen tudi zato, ker ponuja filme iz prejšnje sezone, ki so bili vredni ogleda, a smo jih morda spregledali ali zamudili. Eden izmed teh je prav gotovo prvenec Paole Cortellesi C’é ancora domani. Film, s katerim si je rimska igralka zagotovila pet Donatellovih davidov, najbolj prestižnih italijanskih nagrad, bodo vrteli v nedeljo ob 21. uri.

Protagonistka ganljive drame je Delia, prizadevna mati in žena, ki se leta 1946 v Rimu trudi, da bi zagotovila preživetje sebi, možu Ivanu in otrokom. Delia za majhen denar šiva, popravlja dežnike in pomaga starejšim prebivalcem v soseščini, pa čeprav že na svojem domu skrbi za hudo bolnega tasta, ki je do nje zelo surov. Stalno ji namreč očita, da ima dolg jezik in da preveč odgovarja, kar je bilo v takratni patriarhalni družbi nedopustno. Tudi zaradi tega se soprog Ivano večkrat znese nad Delio, za kar ji seveda ni vseeno.

Novica, da se bo najstarejša hčerka Marcella poročila s sinom lastnika bližnje slaščičarne, Delio zelo razveseli, ker upa, da bo vsaj hčerki zagotovljena lepša prihodnost. Toda kmalu jo napoved potre, ker meni, da bo Marcellin zakon podoben njenemu. V dolini solz Cortellesijine filmske pripovedi je tudi nekaj svetlih točk, ki pomagajo pogumni ženski, da se kljub vsemu včasih nasmeje in gleda naprej. Za to poskrbita njena najboljša prijateljica Marisa in njen stari prijatelj Nino, s katerim se veseli že takrat, ko ugrizne v košček čokolade, ki jima jo je pravkar podaril ameriški vojak.

C’é ancora domani, ki je postavljen v čas, ko zavezniške oblasti še stražijo mesta in se Italija pripravlja na volitve prve ustavne skupščine, na kateri bodo prvič glasovale tudi ženske, je tako film, ki se spogleduje z vizijo velikih italijanskih mojstrov, kot so Rossellini, De Sica in Visconti. Pripovedi Paole Cortellesi pa zagotavljajo dodano vrednost hudomušnimi trenutki in zelo posebna občutljivost, ki od vedno označuje njene nastope.

Črno-belo filmsko pripoved, postavljeno v povojni Rim, ki ponekod spominja na italijanski neorealizem, a se od njega zaradi ironije tudi oddaljuje, si je v Italiji ogledalo več kot pet milijonov gledalcev. Iga

C’è ancora domani (Jutri bo nov dan)

Država: Italija 2023

Režija: Paola Cortellesi

Igrajo: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea in Vinicio Marchioni