Nick Olivieri na festivalu StonerKras

Ali ste že kdaj slišali za skupino Queens Of The Stone Age? Se morda spominjate njenega nekdanjega basista? To je tisti, ki se je na koncertih na odru večkrat pojavljal kar gol ... Če je odgovor pritrdilen, potem je StonerKras Fest pravi festival za vas.

V soboto, 15. julija, bo namreč na proseškem B’lancu potekala druga izvedba glasbenega festivala, ki ga prireja združenje Arci Trst. Ena glavnih atrakcij dogodka pa bo ravno Nick Oliveri, živa legenda svetovne stoner rock scene, ki bo tokrat nastopil s svojo skupino Mondo Generator - in to prvič v Trstu!

Mondo Generator je Oliveri ustanovil po štirih letih članstva v skupini Kyuss, ki veljajo za pionirje stonerja. S pomočjo nekdanjih članov skupine in drugih glasbenikov je leta 2000 posnel prvenec Cocaine Rodeo, istočasno pa je postal član zloglasne zasedbe Queens Of The Stone Age. V skupini, ki jo še danes vodi kontroverzni Josh Homme (nekdanji Kyussov kitarist), je Oliveri »zdržal« do leta 2004 in svoj bas ter drugi glas posnel na ploščah Rated R in Songs For The Deaf.

Nato pa je bil čas za Mondo Generator - glasbeni projekt, v katerem je Oliveri lahko končno odločal sam. Zato pa je zvočnost, ki jo je naredil za svojo, bližje panku z niansami rokenrola in hardkorja. V njegovih pesmih najdemo vpliv bendov, kot so Dead Kennedys, Black Flag in Turbonegro.

Po nekaj letih premora je Oliveri projekt spet postavil na noge in pred tremi leti izdal nov plošček Fuck It. Danes sta ob njem še kitarist Mike Pygmie in bobnar Michael Amster. V tem času pripravljajo nov plošček, ki bo izšel jeseni.

Poleg Oliverija, ki velja za enega od najbolj »eksplozivnih« in nepredvidljivih rokerjev ameriške underground scene, bodo na Proseku nastopili še grška skupina 1000mods, angleška Margarita Witch Cult, slovenska Jegulja, avstralski one man band Long Hours in še Mystic Majesty iz Verone ter TSO in Doombo iz Trsta.

Vstopnice so na voljo na stonerkras.it in na prizorišču.