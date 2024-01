Nirvanin akustični biser ima trideset let

Novo leto bomo začeli s skokom v preteklost. Letos poteka namreč trideset let od izida pravega glasbenega bisera: leta 1994 je glasbena založba Geffen Records izdala akustični album MTV Unplugged in New York ameriške grunge skupine Nirvana.

Skupina Nirvana velja danes za eno izmed najboljših zasedb iz devetdesetih let. Bend sta v drugi polovi osemdesetih ustanovila pevec in kitarist Kurt Cobain ter basist Krist Novoselic. Glasbena kariera benda je trajala le sedem let. Nirvana so v tem obdobju izdali tri studijske albume in izbor b-side komadov z naslovom Incesticide.

Po »surovem« prvencu Bleach je skupina za svoj drugi album Nevermind leta 1991 pripravila nov glasbeni recept: močne kitarske rife in udarniške bobnarske ritme so fantje začinili s privlačnimi pop rok melodijami. Povrh pa dodali še agresiven, hrapav in hkrati brezbrižen Cobainov vokal. Skratka odličen glasbeni miks za milijone zdolgočasenih najstnikov, ki so iz bojevito privlačne glasbe in jeznih ter depresivnih Cobainovih besedil ustvarili novega generacijskega idola.

Leta 1993 je prišel na vrsto še zadnji album In Utero, neke vrste alternativni odgovor na uspeh in zvok prejšnjega. V istem letu pa so se začela tudi pogajanja med Nirvano in televizijskim kanalom MTV, ki je takrat bil zelo priljubljen med mladimi. Cobaina in ostale so povabili k sodelovanju v TV programu MTV Unplugged. Ta je nastal leta 1989 in je redno gostil mednarodne glasbenike, ki so pred kamerami igrali svoje uspešnice v akustičnih verzijah. Nekateri izmed teh nastopov so nato izšli tudi kot pravi albumi.

Dva meseca po izidu plošče In Utero septembra 1993 je skupina posnela akustični nastop v prostorih Sony Studios v New Yorku. Cobainovo psihološko stanje je v tistem obdobju bilo že zelo kritično. Tunel, v katerega je vstopil z uživanjem heroina, ni imel izhoda. Od MTV-ja je zahteval, naj studio okrasijo s posebnimi lilijami, črnimi svečami in kristalnim lestencem. V bistvu je vse skupaj izpadlo kot neke vrste pogreb.

Cobain in njegovi so bili svobodni tudi pri izbiri komadov. Kar šest je bilo glasbenih priredb drugih izvajalcev, tri izmed teh skupine Meat Puppets, s katero so bili Nirvana na turneji. Nedvomno izredna je verzija uspešnice Davida Bowieja The Men Who Sold The World, a tudi pri poslušanju zaključne, tradicionalne Where Did You Sleep Last Night človeku zastane dih.

Med koncertom sta ob Cobainu, Novoselicu in Grohlu nastopala še kitarist Pat Smear in violončelistka Lori Goldston. MTV je nastop prvič predvajal decembra 1993, album pa je zagledal luč sveta skoraj leto kasneje. Cobain izida ene izmed najboljših live plošč vseh časov ni dočakal. Nekaj mesecev prej si je v svoji hiši v Seattlu sodil sam ...

MTV Unplugged in New York

Nirvana

Akusticni grunge

Geffen Records, 1994