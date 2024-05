Nizozemskega predstavnika izključili iz tekmovanja za pesem Evrovizije

Nizozemski kandidat na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije Joost Klein ne bo sodeloval v današnjem velikem finalu tekmovanja za pesem Evrovizije. Evropska radiodifuzna zveza (EBU), ki organizira tekmovanje, je sporočila, da je razlog za izključitev preiskava zaradi prijave neprimernega obnašanja.

Klein že v petek ni sodeloval na generalkah za današnji nastop, kot razlog so pri EBU navedli policijsko preiskavo domnevnega ustrahovanja v četrtek zvečer. Medtem ko teče postopek, ne bi bilo primerno, da bi nizozemski predstavnik še naprej sodeloval v tekmovanju, so danes pojasnili na EBU.

Švedska policija podrobnosti glede četrtkovega incidenta ni razkrila, po navedbah medijev pa naj bi bila vanj vpletena Klein in predstavnik televizijske produkcijske ekipe.

Nizozemska televizijo Avrotros je v prvem odzivu sporočila, da so osupli nad odločitvijo, ki se jim zdi nesorazmeren ukrep.

»Ohranjamo ničelno toleranco do neprimernega obnašanja in smo zavezani temu, da za vse zaposlene zagotovimo varno delovno okolje. V tej luči je obnašanje Joosta Kleina predstavljalo kršitev pravil,« so v utemeljitvi zapisali pri EBU.

Zatrdili so, da razlog za izključitev nizozemskega predstavnika ni povezan z njegovim odnosom do drugih sodelujočih delegacij. Klein je namreč pred tem izrazil nezadovoljstvo, ker so ga na novinarski konferenci posedli poleg predstavnice Izraela Eden Golan, ter si večkrat z nizozemsko zastavo pokril glavo.

26-letni Nizozemec je bil s skladbo Europapa, posvečeno očetu, ki mu je umrl, ko je bil star 12 let, med favoriti letošnjega tekmovanja.

Zaradi sodelovanja predstavnice Izraela v finalu tekmovanja so sicer tudi danes v Malmöju napovedani protiizraelski protesti, na katerih pričakujejo do 20.000 ljudi.

Po izključitvi nizozemskega predstavnika se bo tako drevi v finalu pomerilo 25 izvajalcev, med njimi slovenska predstavnica Raiven.