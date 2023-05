»Nostalgični« švedski metalci

Danes bomo »nostalgično« zavrteli sicer novo ploščo švedskega heavy metal benda Enforcer, ki nosi naslov ravno Nostalgia.Glasba zasedbe Enforcer se zgleduje po heavy metal ritmih iz osemdesetih let. Švedski bend sestavljajo pevec in kitarist Olof Wikstrand, basist Garth Condit, ki je lani zamenjal dotedanjega Tobiasa Lindqvista, kitarist Jonathan Nordwall ter bobnar in pianist Jonas Wikstrand. Njihov sound je mešanica speed metala in tako imenovane zvrsti New Wave of British Heavy Metal. Enforcer so danes špica novega vala tradicionalnega heavy metala, ki se je prvič pojavil pred približno dvajsetimi leti.

Skupina je nastala leta 2004 v manjšem švedskem mestu Arvika, štiri leta kasneje pa izdala svoj prvenec Into The Night. Sledili sta še plošči Diamonds in Death By Fire. Leta 2015 je bend podpisal pogodbo z nemško metal založbo Nuclear Blast in z naslednjim ploščkom From Beyond zaslovel na svetovni ravni. Postava se je nato nekoliko spremenila, leta 2019 pa so se Wikstrand in ostali spet sestali v glasbenem studiu in začeli s snemanjem po njihovem »skromnem« mnenju »najboljšega heavy metal albuma vseh časov«. Ploščo Zenith je bend izdal tudi v španski različici, saj so fantje zelo razpoznavni tudi v Južni Ameriki. Album je res bil zelo uspešen. Fantje obožujejo »Temo« in vse, kar je z njo povezano, okrog tega pa se je vrtel koncept celotnega ploščka.

Po dolgi ameriški turneji in zamenjavi kitarista Josepha Tolla z novim Jonathanom Nordwallom, je tudi švedskemu bendu pandemija prekrižala načrte. Člani so se tako posvetili svojim družinam in za krajše obdobje prenehali z vajami. Leta 2021 je zagledal luč drugi bendov live album Live By Fire II, ki ga je zasedba posnela v živo na velikem koncertu v mehiški prestolnici Mexico City dve leti prej.

S prihodom novega basista Gartha Condita je skupina z novim elanom začela s snemanjem novih komadov. Covidno obdobje je vsekakor očitno vplivalo na pisanje nekaterih pesmi, kot na primer v skladbi Unshackle Me, v kateri Wikstrand poje »ne morem več, dušim se, umiram, rad bi bil svoboden. Reši me!« Komad uvaja krajši intro, pesem pa se nato spremeni v pravo heavy metal koračnico. V glavnem so skladbe v novi plošči Nostalgia krajše od prejšnjih, saj nihajo med tremi in štirimi minutami. Coming Alive je ravno tako zelo hitra heavy metal pesem, z naslednjo Heartbeats pa se ritem rahlo upočasni. Dvojne kitare so v ospredju v vsakem komadu, ob njih pa seveda tudi izjemen Wikstrandov vokal. Višek novega ploščka je prav gotovo dobra, na pol akustična balada Nostalgia, ki daje albumu naslov. Metalci znajo pač biti tudi romantični in nežni, ko si to želijo ...Rajko Dolhar

