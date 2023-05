Nov prevod Hlapca Jerneja z aktualnim naslovom

Če se uresničita dve osebni želji, lahko celo nastane nova knjiga. V našem primeru žepna publikacija z novim prevodom Cankarjeve povesti Hlapec Jernej in njegova pravica.

Založnik Roberto Alessandrini, ki se je v šolskih letih v Modeni seznanil z delom Ivana Cankarja, je želel objaviti njegovo povest, poiskal je profesorico Mario Bidovec, ki si je želela prevesti Cankarja in tako je z letnico 2021 pri bolonjski založbi Marietti izšel peti ali morda celo šesti prevod Hlapca Jerneja. S tem, da je italijanski naslov dela nekoliko drugačen, saj ga je »občasna prevajalka«, kot samo sebe predstavlja prof. Bidovec, spremenila naslov: namesto že ustaljenega naslova Il servo Jernej e il suo diritto se je odločila za novo verzijo Il servo Jernej e la sua giustizia.

Tržaško predstavitev knjige so vključili kar v dva projekta: torkovo srečanje v knjigarni Ubik je zaokrožilo niz Preberi knjigo. Spoznaj slovenskega avtorja, istočasno pa je sodilo v vsedržavno pobudo Knjižni maj – Il maggio dei libri.

Po uvodnih besedah glavne pobudnice srečanja (in tudi celotnega niza) Elene Cerkvenič Grill in slovenskem pozdravu Tanje Pečar je o pobudi, knjigi in njeni avtorici spregovoril Marco Menato. Najprej je izrazil zadovoljstvo, da je šest srečanj o delih slovenskih avtorjev v italijanskem prevodu naletelo na dober odziv. Po njegovem mnenju bi v naslednji sezoni veljalo nadaljevati s pobudo in jo nadgraditi.

Publikacija, ki jo je uredila Maria Bidovec, je sicer drobna, vendar pomenljiva: v prvem delu, tako Menato, je avtorica opisala življenje in opus Ivana Cankarja, drugi del pa prinaša njen prevod povesti o hlapcu Jerneju. Podčrtal je, da je prof. Maria Bidovec poznana zlasti po številnih esejih in študijskih izdajah, prevodi pa so redkejši. Kot že rečeno, je Cankarjeva povest o Hlapcu Jerneju in njegovi pravici doživela več prevodov v italijanščino, kar za slovenskega avtorja ni običajno. In seveda je Menata zanimalo, kako to, da je prevajalka v naslovu uveljavljeni izraz »diritto« v naslovu spremenila v novega, »giustizia«.

