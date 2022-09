Nova plošča, star scenarij

Nova plošča angleške skupine Muse je za svetovno glasbeno sceno še vedno pravi dogodek. Bend iz Teignmoutha je v zadnjih 15 letih postal planetarna atrakcija. Promocijski plan prihajajočega ploščka so tudi tokrat izvedli brezhibno. Prvi single Won’t Stand Down je izšel že januarja in v bistvu najavil nov album Will Of The People. V naslednjih mesecih je skupina izdala še štiri pesmi in razkrila polovico nove plošče. Pevec in kitarist Matthew Bellamy je v nekem intervjuju izjavil: »Plošča Will Of The People se je rodila med Los Angelesom in Londonom in to pod vplivom naraščajoče negotovosti in nestabilnosti v svetu. Pandemija, nove vojne v Evropi, množični protesti in nemiri, naraščajoča avtoritarnost, požari in naravne katastrofe ter destabilizacija svetovnega reda so dejansko vplivali na razvoj albuma. Will Of The People je naše osebno popotovanje med temi strahovi in priprava na to, kar še pride ...«

Album je izšel prejšnji teden, traja pa pičlih 37 minut. Opevane tematike so v glavnem vedno iste: upor mladine, moč kontrakulture in ljudstva, svoboda, propaganda, vojne ipd. Tudi scenarij, v katerega so postavljeni komadi, je podoben prejšnjim, in sicer vesolje in odtujeni planeti, postatomski svet. Za producentsko plat so Bellamy, Howard in Wolstenholme poskrbeli sami. Januarska predstavitev prvega singla Won’t Stand Down je bila lepo presenečenje. Gre za poseben komad, ki ima ponekod celo izrazito metalske kitare, pa čeprav izpade nekoliko kičasto, kot samo Muse znajo. Marca je na radijske valove prišel drugi single Compliance, »future-pop« komad, na katere nas je angleška skupina privadila že s prejšnjimi albumi. Nato pa pesem Will Of The People, ki na začetku spominja na komad Marilyna Mansona The Beautiful People (!), v resnici pa je neke vrste glam poskočnica. Julija je zagledal luč še četrti single Kill Or Be Killed, agresiven in podoben starejši uspešnici Stockholm Syndrome. Z izidom albuma pa so prejšnji teden predstavili še peti single You Make Me Feel Like It’s Halloween – horror pop-rok skladbo delno v Alice Cooper stilu. Tu je še Liberation, v kateri oponašajo fantje (kot že velikokrat) angleške legende Queen, synth-pop nekje med Interpol in Kasabian v komadu Verona in pesem Euphoria – (pre)podobna starim uspešnicam, kot sta Plug In Baby in Time Is Running Out. V izredni Ghost (How Can I Move On) nam Bellamy na klavirju in s svojim krasnim glasom še enkrat dokaže, kako lahko, če le hoče, gani poslušalca. Na koncu pa še zaključna We Are Fucking Fucked – dober miks vseh prej omenjenih glasbenih zvrsti, začinjenih z vesoljsko Muse megalomanijo.

Will Of The People je k sreči nedvomno boljša od prejšnje Simulation Theory.

Will Of The People

Muse

Pop rok

Warner Music UK, 2022