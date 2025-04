Nova poslastica vesoljskega roka

Skupina Hawkwind spada med starejše zasedbe angleške underground glasbene scene. Bend je daljnega leta 1969 ustanovil pevec in kitarist Dave Brock, do danes je skupina izdala okrog štirideset studijskih albumov in kratkih plošč, ob tem pa še cel kup drugih live ploščkov, glasbenih kompilacij in še bi lahko naštevali.

Skupina Hawkwind je po petdesetih letih še izredno aktivna in nam v bistvu skoraj vsako leto ali dve ponuja nove glasbene izdelke. Prejšnji teden je tako zagledal luč nov album z naslovom There Is No Space For Us.

Glasba te zasedbe je primerna za vse ljubitelje hard & heavy ritmov, predvsem pa za oboževalce tako imenovanega vesoljskega roka. Bend je namreč med prvimi uporabljal sintetizatorje zvoka in pred petdesetimi leti postal glavni akter space roka. Skupini z liderjem Daveom Brockom na čelu je uspelo ustvariti neke vrste glasbeno povezavo med takratno hipijevsko psihedelijo in tršim rokom. V naslednjih letih pa je veliko vplivala na novo nastajajočo pank sceno.

Bend Hawkwind je zaslovel v prvi polovici sedemdesetih let, ko sta bila stalna člana zasedbe basist Lemmy Kilmister in saksofonist ter pevec Nik Turner. Oba sta nato kmalu zapustila skupino in se odločila za samostojno glasbeno kariero. Karizmatični Lemmy je ustanovil nov bend Motörhead, s katerim je postal Kralj rokenrola in se vpisal v zgodovino te glasbe, na svoj način pa je bil uspešen tudi Turner, ki je v naslednjih letih veliko sodeloval s številnimi svetovno znanimi glasbeniki.

A vrnimo se k zasedbi Hawkwind. Ta je prejšnji teden izdala svojo sedemintrideseto (!) studijsko ploščo There Is No Space For Us. Plošček ima, tako kot lanski Stories from Time and Space, v ospredju vesolje. Neskončna, kozmična tematika spremlja bend že od samega začetka oziroma od takrat, ko so daljnega leta 1971 izdali svoj drugi album In Search of Space. Skupina je v vseh teh letih večkrat zamenjala svoje člane, izmed ustanoviteljev pa je danes prisoten le še pevec Dave Brock. Ob njem stojijo še basist Doug MacKinnon, bobnar Richard Chadwick, kitarist in pianist Magnus Martin ter vsestranski glasbenik Timothy Lewis, bolje znan s psevdonimom Thighpaulsandra.

V letošnjem novem albumu so seveda v ospredju sintetizatorji zvoka, kaj pa drugega. Prisluhnemo jim lahko že v intru uvodnega komada There Is Still Danger There, ki se nato prelevi v poskočno, rokersko koračnico. Podobnemu glasbenemu kalupu sledi tudi naslednji, Space Continues, in še marsikateri izmed osmih komadov za skupno skoraj eno uro prijetne glasbe.

There Is No Space For Us

Hawkwind

Vesoljski rok

Cherry Red Records, 2025